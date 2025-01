Bundestagswahl im Landkreis Ludwigsburg: Beim Urnengang locken Geselligkeit und Rote Wurst

1 Mit einem Imbiss beim Wahllokal kann der Urnengang wieder zu einem sonntäglichen Familienausflug werden. Foto: Ralf Poller/Avanti

Viele Städte im Landkreis Ludwigsburg appellieren an die Bürger, wegen der kurzen Fristen möglichst persönlich zur Stimmabgabe zu erscheinen. In Vaihingen an der Enz kann man das bei manchen Wahllokalen mit einem kleinen Imbiss verbinden.











Warum nicht mal das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden? In Vaihingen an der Enz und seinen Stadtteilen ist das am 23. Februar bei der Bundestagswahl möglich. Ein paar Kindergärten bieten vor manchen Wahllokalen Kuchen an, in Horrheim, wo in diesem Jahr in den Räumen der Weingärtnergenossenschaft gewählt werden kann, stehen Rote Wurst und gute Tropfen zum Verkauf. Und davon profitieren gleich drei Seiten: Die Wähler, weil sie ihre Stimmabgabe mit einem kleinen Imbiss in netter Gesellschaft kombinieren können; die Kindergärten und die Weingärtnergenossenschaft, weil sie so ein bisschen Geld einnehmen können – und die Stadtverwaltung, weil die direkte Stimmabgabe deutlich weniger Arbeit macht als die Briefwahl.