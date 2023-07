1 Auch dieBasis wirbt auf Plakaten für ihre politischen Ziele. Foto: Simon Granville

Erstmals treten in den Wahlkreisen Ludwigsburg und Neckar-Zaber die Parteien Volt, Demokratie in Bewegung und dieBasis bei der Bundestagswahl an.









Ludwigsburg - Am Anfang werden sie oft ignoriert, belächelt und unterschätzt, die sogenannten Kleinstparteien. Hier engagieren sich Menschen, die sich vorher nicht vertreten fühlten. In der Regel sind sie selten erfolgreich – dafür sorgt schon die Fünf-Prozent-Hürde. Die Grünen und die AfD haben es später dennoch in den Bundestag geschafft. Jetzt treten in den Wahlkreisen Ludwigsburg und Neckar-Zaber mit Volt, dieBasis und Demokratie in Bewegung (DiB) erstmals drei neue politische Kleingewichte bei der Bundestagswahl am 26. September an. Alle drei setzen auf mehr Mitsprache von unten. Ansonsten grenzen sie sich deutlich voneinander ab.