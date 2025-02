Bundestagswahl: Dorothee Bär wird Erststimmenkönigin

2 Die Wahllokale sind geschlossen. Nach der ersten Prognose ist die CSU in Bayern stärkste Kraft vor der AfD. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kein anderer Bewerber hat bei der Bundestagswahl einen höheren Erststimmenanteil auf sich vereinigen können. Friedrich Merz schafft es in die Top10.











Berlin - Mit einem Ergebnis von 50,5 Prozent ist Dorothee Bär bundesweite Erststimmenkönigin. Die CSU-Politikerin gewann damit ihren Wahlkreis Bad Kissingen in Nordbayern deutlich, wie aus Zahlen der Bundeswahlleiterin hervorgeht. Auch die bundesweit zweithöchste Zahl geht an eine CSU-Politikerin: Emmi Zeulner in Kulmbach. Bär schafft es aber als einzige über die 50 Prozent.