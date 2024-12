Bundestagswahl: Culcha-Candela-Sänger Jasik will für Kleinpartei antreten

1 Der Culcha Candela-Rapper Mateo Jasik will in der Politik mitmischen. (Archivbild) Foto: dpa/Christoph Soeder

Rapper Mateo Jasik von der Band Culcha Candela will in der Politik mitmischen. Für Berlin-Mitte sei er Bundestags-Kandidat der Partei des Fortschritts, bestätigt sein Management. Doch es gibt Hürden.











Rapper Mateo Jasik von der Berliner Band Culcha Candela („Hamma“, „Monsta“) soll bei der Bundestagswahl im Februar für die Kleinpartei Partei des Fortschritts (PDF) kandidieren. Sein Management bestätigte am Abend eine Mitteilung der Partei. Darin hieß es, Jasik sei Kandidat für den Bezirk Berlin-Mitte. Allerdings steht noch nicht fest, ob die Partei zur Wahl zugelassen wird. Zusammen mit sieben anderen Kleinparteien forderte sie im November in einem offenen Brief an die Bundesregierung und den Bundestag niedrigere Zulassungshürden für die vorgezogene Wahl am 23. Februar.