Bundestagswahl auf den Fildern: Unter welchen Voraussetzungen ist Kuchenverkauf am Wahlsonntag erlaubt?

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen rudert in Sachen Kuchenverkaufsverbot am Wahlsonntag zurück – und reagiert damit auf eine Berichterstattung unserer Zeitung. In den Kitas, die am 23. Februar zu Wahllokalen werden, dürfen Eltern nun doch ein Kuchenbuffet anbieten – allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. „Nachdem das Thema Kuchenverkauf enorme Wellen geschlagen hat, sind wir nochmals in eine vertiefte rechtliche Prüfung eingestiegen“, teilt der Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell unserer Zeitung mit.