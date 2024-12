Bundestagswahl: AfD nominiert Weidel zur Kanzlerkandidatin

1 Man sei in den Umfragen an zweiter Stelle und leite daraus einen Regierungsauftrag ab, sagt Weidel. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Alice Weidel soll die AfD als Kanzlerkandidatin in die anstehende Bundestagswahl führen. Der AfD-Bundesvorstand und die Landesvorsitzenden der Partei beschlossen in Berlin nach Angaben von Teilnehmern einstimmig, die 45-Jährige im Januar beim anstehenden Parteitag in Riesa zur Wahl vorzuschlagen. „Heute ist ein großer Tag für die Partei und ein großer Tag für Deutschland“, sagte Weidel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla.