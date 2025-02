Auf unserer Website finden Sie alle Ergebnisse zur Bundestagswahl – automatisiert für jede Gemeinde in Baden-Württemberg. In diesem Beitrag erklären wir, wie wir dabei vorgehen.

Am 23. Februar wählen die Menschen in Deutschland einen neuen Bundestag. Die Wahl wurde vorgezogen, nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz mit seiner gescheiterten Vertrauensfrage die Auflösung des Bundestags herbeigeführt hatte.

Unsere Redaktion berichtet live und automatisiert die aktuellsten Zwischenstände aus allen Kommunen und Wahlkreisen in Baden-Württemberg – von den ersten ausgezählten Wahlbezirken bis zu den neuen oder wiedergewählten Abgeordneten aus den Wahlkreisen. Wie wir dabei genau vorgehen, erklären wir hier.

Was sind automatisch erstellte Bundestagswahlergebnisse?

Unsere Texte werden von einem Computerprogramm aus Textvorlagen und Daten zusammengesetzt. Die dafür verwendeten Textbausteine wurden von unseren Redakteurinnen und Redakteuren formuliert. Basierend auf dem letzten Auszählungsstand der Wahlergebnisse aus den Gemeinden und Wahlkreisen entstehend daraus vollständige Artikel. Die Texte werden wie die Zahlen immer wieder aktualisiert, ebenso die Grafiken in den Artikeln.

Wann ist mit den ersten Ergebnissen zu rechnen?

Die Auszählung der Wahl beginnt nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr. Ab 18 Uhr wird zwar eine erste bundesweite Prognose veröffentlicht, genauere Ergebnisse aus den einzelnen Gemeinden und Wahlkreisen werden aber erst im Laufe des Abends eintreffen. Wir empfehlen, die Artikel zu den Gemeinden und Wahlkreisen, die Sie interessieren, ab und zu neu zu laden, um stets auf dem aktuellsten Stand zu sein. Auf Windows-PCs geht das mit beispielsweise mit der Tastenkombination Strg + F5, in den meisten Browsern gibt es einen entsprechenden Button.

Welche Regionen decken wir mit unserer Berichterstattung ab?

Wir berichten Wahlergebnisse in Baden-Württemberg flächendeckend und quasi in Echtzeit. Dabei decken wir alle 1101 Gemeinden und 38 Wahlkreise in Baden-Württemberg ab, hinzu kommen die 23 Stuttgarter Stadtbezirke.

Welche Informationen liefern wir live?

In jeder Gemeinde und in jedem Wahlkreis berichten wir ab dem ersten Zwischenstand die Erst- und Zweitstimmenanteile der großen Parteien sowie ihrer Direktkandidierenden. Zudem ziehen wir Vergleiche mit der letzten Bundestagswahl 2021, teils auch zurück bis 2013. Weil bei der Wahl 29 Parteien und Listen bundesweit antreten und allein in Baden-Württemberg 16 Parteien mit der Zweitstimme gewählt werden können, fassen wir die übrigen zu Sonstigen zusammen.

Sobald eine Gemeinde oder ein Wahlkreis fertig ausgezählt wurde, vermelden wir das vorläufige Ergebnis inklusive Wahlbeteiligung. Später aktualisieren wir die Artikel ein letztes Mal, sobald die gewählten Abgeordneten veröffentlicht wurden.

Woher kommen die Ergebnisse?

Die ersten Zwischen- und Endergebnisse der Bundestagswahl beziehen wir von Komm.One, einem kommunalen IT-Dienstleister Baden-Württembergs. Er stattet die Kreiswahlleitungen in Baden-Württemberg mit einer Software namens Votemanager aus, die sie unter anderem bei der Auszählung der Wahlzettel unterstützt und die Zwischenergebnisse im Internet veröffentlicht.

Über Computerskripte greifen wir darauf zu und speichern die Ergebnisse in einer Datenbank. Wir filtern für jede Gemeinde die nötigen Informationen heraus und verarbeiten sie in Form von Grafiken und Texten weiter.

Sobald ein Wahlkreis vollständig ausgezählt wurde, wird das Ergebnis aus dem Wahlkreis und allen zugehörigen Gemeinden außerdem vom Statistischen Landesamt geprüft und nochmals veröffentlicht. Sobald dieses vorläufige Endergebnis später am Abend vorliegt, ersetzen wir in unserer Datenbank die Ergebnisse aus dem Votemanager durch jene des Statistischen Landesamts beziehungsweise der Landeswahlleitung.

Wann steht fest, wer in den Bundestag einzieht?

Seit dieser Wahl gilt erstmals ein neues Wahlrecht, nach dem nicht mehr automatisch der oder die Kandidierende aus einem Wahlkreis ein Direktmandat erhält, der oder die die meisten Erststimmen erhalten hat. Wer ein Direktmandat bekommt und wer über die Landesliste einzieht, gibt die Bundeswahlleiterin erst mit dem bundesweiten Ergebnis bekannt. Es kann sein, dass dies mehrere Stunden verzögert erfolgt, auch wenn manche Gemeinden und Wahlkreise bereits fertig ausgezählt sind. Weitere Informationen zum neuen Wahlrecht und den möglichen Szenarien erfahren Sie in diesem Artikel.

Wir berichten in unseren automatisierten Artikeln zu einzelnen Wahlkreisen und Gemeinden, ob die dort antretenden Direktkandidierenden via Direktmandat oder über die Landesliste einziehen. Wer in keinem Wahlkreis kandidiert, aber über die Landesliste einzieht, taucht dort nicht auf – wir zeigen aber selbstverständlich an anderer Stelle auf unserer Webseite im Laufe der Wahlnacht alle gewählten Abgeordneten aus Baden-Württemberg.

Wie gehen wir mit Abgeordneten aus Baden-Württemberg um, die in den Bundestag nachgerückt sind oder die Fraktion gewechselt haben?

Seit der letzten Bundestagswahl 2021 sind mehrere Abgeordnete aus dem Bundestag ausgeschieden, andere sind verstorben. In Baden-Württemberg verstarben Wolfgang Schäuble (CDU, Wahlkreis Offenburg) und Stephanie Aeffner (Grüne, Wahlkreis Pforzheim). Nachrückerinnen und Nachrücker aus Baden-Württemberg, die erst nach der Wahl 2021 in den Bundestag eingezogen sind, behandeln wir mit dem Stand, zu dem sie in den Bundestag nachgerückt sind – in der Regel werden sie deswegen mit den Personen zusammen genannt, die bereits 2021 über die Landesliste eingezogen sind.

Wir orientieren uns bei allen Kandidierenden der vergangenen Wahlperiode an der Parteizugehörigkeit zu dem Zeitpunkt, als sie in den Bundestag eingezogen sind. Wer später die Partei gewechselt hat, wird nur dann für 2025 unter der neuen Zugehörigkeit geführt, falls er oder sie erneut kandidiert. Für 2025 gilt immer die Zugehörigkeit zum Zeitpunkt der Kandidatur.

Wie funktioniert der Vergleich mit ähnlichen Gemeinden?

Um die Ergebnisse der Parteien einzuordnen, vergleichen wir die fertig ausgezählten Gemeinden in Baden-Württemberg – zunächst mit allen anderen Gemeinden im Land und dem Landesergebnis, in einem weiteren Schritt nur mit ähnlichen Gemeinden. Wir bieten so einen passgenaueren Vergleich mit Gemeinden, die in einer ähnlich urbanen oder ländlichen Region liegen und in Größe und zentraler Lage besser miteinander vergleichbar sind – denn Großstädte stimmen oft anders ab als Dörfer auf dem Land.

Für diese Analyse gruppieren wir die Gemeinden im Land in sechs Gruppen. Für die vergangenen Wahlen hat sich gezeigt, dass es zwischen diesen sechs Gruppen spürbar unterschiedliche Wahlergebnisse gibt.

Wie stellen wir sicher, dass die Ergebnisse korrekt sind?

Für die Qualität und Aktualität der Daten sind zunächst die örtlichen Wahlleiter verantwortlich, später das Statistische Landesamt. Wir stellen mit automatisierten Qualitätschecks sicher, dass die angelieferten Daten in sich plausibel sind. Sollten Ihnen Fehler auffallen, melden Sie diese bitte per E-Mail.

Warum stellen wir die Wahlergebnisse automatisiert dar?

Wir können nur durch die Automatisierung für die 1101 Gemeinden in Baden-Württemberg den jeweils aktuellsten Stand der Auszählung darstellen. So schnell wie ein Computer könnte kein Mensch die Ergebnisse erfassen und verarbeiten.

Sie haben Fragen zu unseren Artikeln oder Ihnen ist ein Fehler aufgefallen? Wir freuen uns über Ihr Feedback via E-Mail.