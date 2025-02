Bundestagswahl 2025: Von Bibern und Bundeskanzlern

8 Die beiden Parlamentskorrespondenten von Stuttgarter Zeitung und Nachrichten, Tobias Peter und Rebekka Wiese diskutierten mit StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs, der Journalistin Ursula Weidenfeld und dem Kommunikations- und Politikwissenschaftler Frank Brettschneider (von links) vor 120 Zuhörern im Haus der Architekten in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Was haben Friedrich Merz und Olaf Scholz gemeinsam? Und könnten die schwierigen Koalitionsverhandlungen in Österreich darauf hindeuten, was in Deutschland dräut? Journalisten unserer Zeitung diskutierten am Donnerstagabend im Haus der Architekten.











War das der „Laschet-Moment“ für Olaf Scholz? Warum sind die Umfragen zur Bundestagswahl seit Wochen wie festgetackert? Und was sind nach dem erbitterten Migrations-Streit im Bundestag eigentlich die Optionen nach dem 23. Februar? Die Ereignisse des Tages – der mutmaßliche Anschlag eines Asylbewerbers auf eine Demonstration in München – wirkten noch nach bei der Diskussionsveranstaltung der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ am Donnerstagabend im Haus der Architekten in Stuttgart.