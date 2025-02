Bundestagswahl 2025: Vom Ampel-Aus bis zum Urnengang – Chronik des Wahlkampfs in Bildern

15 Die Parteien befinden sich im Wahlkampfmodus – fast jeder teilt gegen jeden aus, Liebeshochzeiten scheinen in Koalitionsverhandlungen nach dem Urnengang schwer vorstellbar. Eine Chronik des Wahlkampfs. Foto: picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

Das Gedächtnis der Menschen in Wahlkampfzeiten ist nicht besonders gut. Zu schnell verdrängt eine Schlagzeile die nächste, jagt ein Skandal dem folgenden die Aufmerksamkeit ab. So verhält es sich auch zur Bundestagswahl 2025. Am 23. Februar wählt Deutschland den 21. Bundestag seit Bestehen der Bundesrepublik.