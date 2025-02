Bundestagswahl 2025: Über 100 Marken rufen zur Wahl auf – darunter viele aus Baden-Württemberg

1 So werben Unternehmen mit veränderten Logos für eine hohe Wahlbeteiligung. Foto: Antoni

Kurz vor der Bundestagswahl setzen viele große Firmen ein Zeichen und werben für eine hohe Wahlbeteiligung. Darunter sind auch viele Unternehmen aus dem Südwesten. Für die Aktion gestalten sie sogar ihre Logos um.











Normalerweise sind Markenlogos in Firmen heilige Kühe: Jede noch so kleine Veränderung durchläuft einen langwierigen Prozess. Für die Kampagne „Zusammen für Demokratie“, die unter dem Hashtag #ZusammenFürDemokratie Aufmerksamkeit generieren soll, haben mehr als 100 Unternehmen mit einigen dieser Werberegeln gebrochen: Bei Mercedes-Benz befindet sich plötzlich dort, wo sonst der ikonische Mercedes-Stern zu sehen ist, ein Wahlkreuz. Unterm Porsche-Logo steht statt dem Wort „Porsche“ in derselben markanten Schrift mit hohem Wiedererkennungswert „Wählen“. Auch die Würste im Logo von Rügenwalder Mühle sind zu einem X geformt.