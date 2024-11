Bundestagswahl 2025: Südwest-Liberale schließen die Reihen

1 Die Spitzenkandidatin der Liberalen Judith Skudelny am Samstag in Karlsruhe. Foto: STZN/Luisa Rombach

Nach dem Ampel-Aus stellen die Parteien ihre Kandidaten für die Bundestagswahl 2025 auf. Die Spitzenkandidatin der Liberalen im Südwesten, Judith Skudelny muss sich für die Ampel-Politik rechtfertigen. Wie hart wird der Wahlkampf?











Auch wenn das Wahlprogramm noch fehlt, es ist unübersehbar, wie die Südwest-Liberalen sich im heraufziehenden Bundestagswahlkampf positionieren werden: Wirtschaftswende, Bürokratieabbau und Wohlstand sind Worte, die in fast jeder Rede der Landesvertreterversammlung am Samstag in Karlsruhe fallen. „Wir haben eine flächendeckende Wirtschaftskrise und die müssen wir bekämpfen“, lautet die Ansage von Südwest-Generalsekretärin Judith Skudelny in ihrer Bewerbungsrede um den Spitzenplatz im Südwesten. Nach vorne schauen, die Ampel hinter sich lassen, ist die Marschroute. „Ab jetzt beginnt der Wahlkampf, wir wollen das hinter uns lassen und blicken nach vorne“, sagt der stellvertretende Landeschef Hans-Ulrich Rülke.