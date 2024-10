Olaf Scholz will bei der Bundestagswahl 2025 als Kanzlerkandidat antreten. Er sei „ziemlich zuversichtlich“.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der SPD bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr bekräftigt.

„Mein Ehrgeiz ist ziemlich groß. Ich möchte das, was mir ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl auch niemand zugetraut hat, nämlich, dass ich die Wahl gewinne, nochmal schaffen“, sagte Scholz bei einem Bürgerdialog vor dem Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. „Und ich bin auch ziemlich zuversichtlich.“ Scholz hatte bereits erklärt, dass er erneut kandidieren will.