Bundestagswahl 2025 in Stuttgart: Der Linke Pantisano will Teil seiner Diäten abgeben

Wie die Narren die lange Saison nutzen Stuttgart, wie es singt und lacht – überall brummt’s in diesem Jahr!

Weil Ostern so spät ist, ist die Faschingssaison länger als gewohnt. Was machen Stuttgarts Narren daraus? Überall brummt’s, ob bei der schwäbischen TV-Fasnet oder beim Kölner Karneval im Mash. In harten Zeiten wird Humor dringend gebraucht.