Bundestagswahl 2025 in Stuttgart

1 In Stuttgart wurde vom Wahlrecht rege Gebrauch gemacht. Foto: dpa/Helena Dolderer

Die CDU ist in Stuttgart klare Wahlsiegerin, sendet aber wohl keinen Abgeordneten nach Berlin. Das Wahlrecht fordert seinen Tribut.











Bei der Bundestagswahl gibt es in der Landeshauptstadt drei klare Gewinner: CDU, AfD und Die Linke. Die Christdemokraten überflügelten die 2021 noch mit 25,1 Prozent der Zweitstimmen dominierenden Grünen. Die CDU erreichte am Sonntag 26,5 Prozent der Zweitstimmen (plus 5,8), die Grünen noch 21,6. Beide gewannen je einen Wahlkreis.