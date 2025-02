Die Ampelparteien haben bei der Bundestagswahl in Baden-Württemberg deutliche Verluste erlitten teilweise mehr als 25 Prozentpunkte. Wo war es am heftigsten?

Nicht nur im Bund, sondern auch in Baden-Württemberg mussten die Ampelparteien bei der Bundestagswahl deutliche Verluste einstecken. Bei der Bundestagswahl 2021 kamen SPD, Grüne und FDP im Südwesten noch auf 54,1 Prozent der Stimmen (Bund: 51,8). Nun erreichten sie mit 33,9 Prozent rund 20 Prozentpunkte weniger.

Wie haben die Ampelparteien im Südwesten abgeschnitten?

In der Landeshauptstadt Stuttgart kamen die Ampelparteien gemeinsam auf 43,8 Prozent. Ihr bestes Ergebnis erzielten sie in der Universitätsstadt Tübingen mit 51,8 Prozent. Die folgende Karte zeigt die Werte für alle Gemeinden in Baden-Württemberg:

Doch auch in Tübingen machten sich die Verluste bemerkbar: Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 büßten SPD, Grüne und FDP zusammen rund 16 Prozentpunkte ein.

Eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler repräsentieren die Ampelparteien fast nirgendwo im Südwesten. Die Karte zeigt aber auch ganz deutlich, dass SPD, Grüne und FDP Parteien der Großstädte und Großstadtregionen sind. In den und um die Groß- und Universitätsstädte punkteten sie auch am Sonntag deutlich am stärksten, Pforzheim bildet die Ausnahme.

Wo haben die Ampelparteien am stärksten verloren?

Die meisten Verluste musste die Ampel zwischen Schwarzwald, Alb und Bodensee sowie in Ostwürttemberg verbuchen. In den Großstädten und Großstadtregionen kam sie wiederum am glimpflichsten davon:

Die CDU ist auch in Baden-Württemberg mit 31,6 Prozent stärkste Kraft (Bund: 28,5 Prozent). Auf dem zweiten Platz landete die AfD mit 19,8 Prozent (Bund: 20,8). Dann erst folgen SPD und Grüne mit 14,2 und 13,6 Prozent (Bund: 16,4 und 11,6 Prozent), die FDP holt 5,6 Prozent (Bund: 4,3).

Wo die einzelnen Parteien ihre Hochburgen haben, analysieren wir in diesem Beitrag.