1 Das Herz des ehemaligen Lokführers Lars Haise schlägt nach wie vor für die Deutsche Bahn. Foto: privat

Die Energiewende sei ein „fehlgeschlagenes Experiment“, sagt der AfD-Kandidat Lars Haise. Welche Lösungen der Schorndorfer Stadtrat für den Mittelstand sieht und worauf er seinen Wahlkampf stützt.











Der 36-jährige Vorsitzende der AfD Rems-Murr und Stadtrat in Schorndorf kandidiert auf Listenplatz 10 der Landesliste, was ihm bei einem ähnlichen Ergebnis wie vor vier Jahren (9,6 Prozent in Baden-Württemberg) den Einzug in den Bundestag ermöglichen könnte.