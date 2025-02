Bundestagswahl 2025 im Rems-Murr-Kreis: Christina Stumpp: „Ich will nicht lange reden, sondern machen“

1 Christina Stumpp hat seit 2021 ein Mandat in Berlin. Foto: Campaigners Network

Entschlossen, bodenständig, familiennah – so beschreibt sich die CDU-Politikerin und amtierende Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp selbst. Doch wie will sie ihre Ziele umsetzen? Und was können Wähler von ihr erwarten?











Christina Stumpp (CDU) ist 2021 erstmals per Direktmandat im Wahlkreis Waiblingen in den Bundestag gewählt worden. In ihrer Partei avancierte die 37-Jährige zur stellvertretenden Generalsekretärin. Zuvor war sie die persönliche Referentin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministers Peter Hauk (ebenfalls CDU).