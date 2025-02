Bundestagswahl 2025: Die Wahl in Fellbach

Zeugensuche in Fellbach Alkoholisierter 59-Jähriger fällt durch unkontrollierte Fahrweise auf

In Fellbach war am Freitagabend ein alkoholisierter Mazda-Fahrer unterwegs. Zeugen berichteten von seiner auffälligen Fahrweise. Die Polizei konnte den 59-Jährigen schließlich an seiner Wohnanschrift einer Verkehrskontrolle unterziehen.