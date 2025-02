Bundestagswahl 2025 entschieden: Klarer Sieg der Union schafft zu wenig Klarheit

1 Die neue Sitzverteilung ist geklärt – das Reichstagsgebäude, Sitz des Bundestags in Berlin. Foto: dpa/Michael Kappeler

Weniger klar als es der Republik gut täte, hat die Union die Bundestagswahl für sich entschieden. Warum es jetzt nicht nur auf den Kanzler Merz ankommt, schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Das Ergebnis dieser Wahl erst einmal von den Verlierern her zu lesen lohnt sich. Denn gemessen an ihrer – von der Wirtschaftspolitik über die Sicherheitsvorsorge bis zum Klimaschutz – überaus dürftigen Regierungsleistung sind SPD, Grüne und FDP erstaunlich gut weggekommen. Gerupft wurde die FDP, die seit November so tat, als stünde sie für das Gegenteil dessen, was sie drei Jahre an Murks mitverantwortet hatte.