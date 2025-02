Noch herrscht im Statistischen Amt, wo die Vorbereitungen zur Bundestagswahl in Stuttgart ablaufen, geschäftige Ruhe. Am Wahltag wird das anders aussehen, sagt Matthias Fatke, der Leiter des Statistischen Amts: „Da kann es schon sein, dass wir die Gänge entlang rennen.“

Die vorgezogene Bundestagswahl sorge vor allem deshalb für Zeitdruck, weil die Fristen verkürzt sind – so mussten die Parteien ihre Landeslisten und Kandidierenden erst später melden als üblich. Dementsprechend blieb den Ämtern weniger Zeit, die Wahlscheine zu drucken. Seit vergangener Woche sind die Urnen, also die Eimer aus Plastik und künftig auch Metall, in die Wahllokale unterwegs.

Anteil an Briefwahlstimmen könnte niedriger ausfallen

Bei der Bundestagswahl dürfen in Stuttgart 364 000 Menschen wählen. Das sind etwas weniger als bei der vergangenen Bundestagswahl. Den Rückgang um rund zwei Prozent erklärt sich Statistiker Fatke so: „Seit der Covid-19-Pandemie spüren wir in Stuttgart, dass weniger hierherziehen.“ Wegen der vorgezogenen Wahl dürfen 2500 dieser 364 000 Wahlberechtigten in Stuttgart nicht wählen – weil sie zum Zeitpunkt der nun früher stattfindenden Wahl nicht 18 Jahre alt sind.

Insgesamt gibt es 265 Wahllokale in Stuttgart, zwei mehr als bei der vergangenen Bundestagswahl. Damit auch dieses Mal alles reibungslos funktioniert, bietet die Stadt Stuttgart zudem an, im Rathaus in der Innenstadt sowie in den Bezirksrathäusern vor Ort per Brief zu wählen. Das werde gut angenommen, sagt Fatke. Ende vergangener Woche haben rund 2000 Menschen ihre Briefwahl erledigt, davon mit 1500 die meisten im Stuttgarter Rathaus.

Matthias Fatke organisiert die Bundestagswahl in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Insgesamt seien schon etwa 127 000 Briefwahlstimmen bei der Stadt angekommen. Man rechne damit, dass etwa 140 000 Menschen in Stuttgart bei der Bundestagswahl per Brief wählen – rund ein Fünftel weniger als noch 2021. „Das liegt zum einen daran, dass die Zeit knapp ist und die Menschen Sorge haben, dass die Unterlagen nicht rechtzeitig ankommen“, sagt Fatke. Zum anderen habe die Pandemie damals dafür gesorgt, dass mehr Menschen per Brief gewählt haben.

1,8 Millionen Euro kostet die Bundestagswahl in Stuttgart

Die Bundestagswahl wird in Stuttgart teurer, wie Zahlen der Stadtverwaltung belegen. Auf 1,8 Millionen Euro schätzt Fatke die Summe dieses Mal. Die Kosten setzen sich aus Personalkosten für Aushilfskräfte, Aufwandsentschädigungen, Portokosten, Dienstleistungen sowie Drucksachen zusammen, erläutert der Leiter des Statistischen Amts. In allen diesen Bereichen seien Kostensteigerungen zu beobachten, unter anderem wegen der Inflation und der Erhöhung der Aufwandsentschädigung.

Außerdem seien die Kosten für Druck und Porto gestiegen, es gebe weitere Kosten für den Versanddienstleister und die Logistik. Um sicher zu gehen, dass am Wahltag die Stimmzettel im Wahllokal ausreichen, sei dort eine ausreichende Menge vorrätig.

Der Bund übernimmt einen Teil der Kosten, Tendenz sinkend. Während es bei der Bundestagswahl 2013 noch rund 58 Prozent der Gesamtkosten waren, übernimmt der Bund dieses Jahr nur noch etwa 44 Prozent.

3500 Wahlhelfer arbeiten in Stuttgart rund um die Wahl

Auch die Anzahl der Wahlhelfer steigt: In Stuttgart helfen etwa 3500 Menschen dabei, den Ablauf der Bundestagswahl zu gewährleisten und die Stimmen auszuzählen. Etwa ein Drittel von ihnen ist für die Briefwahl eingeteilt. 2013 war nur rund ein Fünftel der Wahlhelfer mit der Briefwahl beschäftigt.

Die Wahlhelfer sind ehrenamtlich im Einsatz. In der Landeshauptstadt habe man bisher keine Probleme gehabt, ausreichend Wahlhelfer zu finden, sagt Fatke.

Wahlhelfer bekommen immer mehr Entschädigung

Wie viel Geld die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer für ihren Einsatz bei der Bundestagswahl bekommen, legt die Stadt Stuttgart in einer Satzung fest. Seit 2017 ist diese Aufwandsentschädigung gestiegen. Zur Pauschale für den Einsatz (siehe Grafik) kommen je nach Aufgaben noch weitere Erstattungen hinzu.

So bekommt eine Wahlhelferin, die Wahlvorsteherin ist, zusätzlich 91 Euro, Stellvertretungen 39 Euro. Bei Briefwahlbezirken erhalten die Wahlvorsteher in Stuttgart 52 Euro. Die Höhe der Entschädigung orientiert sich daran, wie viel Zeit die Wahlhelfer investieren: „Da die Vorsteherinnen und Vorsteher und deren Stellvertretungen zusätzlichen Aufwand durch den Besuch der Schulung und teilweise die Vorabbesichtigung der Wahllokale haben, erhalten sie entsprechend höhere Aufwandsentschädigungen“, sagt Fatke. 2013 und 2017 wurden den Wahlhelfern zusätzlich Telefonkosten von zehn Euro erstattet.

Wenn die Wahllokale dann am 23. Februar um 18 Uhr schließen, wird aus der geschäftigen Ruhe im Statistischen Amt Hochbetrieb. Zwischen 22 und 23 Uhr rechnet Fatke mit den Ergebnissen.