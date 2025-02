Bundestagswahl 2025: CDU-Chef kritisiert neues Wahlrecht als undemokratisch

1 „Die Menschen werden an der Nase herumgeführt“, sagt Manuel Hagel (CDU) über das neue Wahlrecht bei der Bundestagswahl. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Wenn Sieger zu Verlierern werden: Die CDU im Südwesten leidet unter dem Wahlrecht. Landeschef Manuel Hagel hält das neue Recht für undemokratisch.











Link kopiert



Manuel Hagel, der Landesvorsitzende der CDU, hat am Abend der Wahl das neue Bundestagswahlrecht als undemokratisch bezeichnet. Er wies darauf hin, dass es erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vorkomme, dass die direkt von den Bürgern gewählten Abgeordneten nicht automatisch in den Bundestag einziehen. Diese Äußerungen machte er im Rahmen eines Interviews mit dem SWR.„Die Menschen werden an der Nase herumgeführt“, sagte er. „Das geht aus unserer Sicht nicht.“ Das Wahlrecht müsse reformiert werden.