Bundestagswahl 2025: BSW darf an TV-Wahlsendung teilnehmen – SWR-Beschwerde erfolglos

1 Sahra Wagenknecht am Dienstag in der Stuttgarter Liederhalle Foto: dpa/Marijan Murat

Wenige Wochen vor der Bundestagswahl muss der SWR vor Gericht eine Schlappe einstecken und sein Konzept für die „Wahlarena" erweitern. Denn das BSW darf im Fernsehen mitdiskutieren.











Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) darf in der kommenden Woche an zwei Wahlsendungen des SWR zur Bundestagswahl teilnehmen - auch gegen den Willen des Senders. Nach einer unanfechtbaren Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim müssen die BSW-Spitzenkandidaten zur „Wahlarena Baden-Württemberg“ und zur entsprechenden Sendung in Rheinland-Pfalz eingeladen werden. Damit scheiterte der SWR mit einer Beschwerde gegen die Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart (VG).