Die Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen hätte mehr Sitze im Bundestag als eine Jamaikakoalition (CDU/CSU, FDP, Grüne).

Deutschland wird künftig vermutlich von einer Jamaika- oder Ampelkoalition regiert. Sie würden unterschiedliche Teile Deutschlands repräsentieren – und eine Region so gut wie gar nicht.















Berlin - Wird Deutschland künftig von einer Jamaikakoalition aus CDU, Grünen und FDP regiert? Oder bildet der Wahlsieger Olaf Scholz eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP? Das werden die Koalitionsverhandlungen zeigen. Je nachdem, wie sie ausgehen, werden höchst unterschiedlich große Anteile des Wahlvolks von der neuen Regierung vertreten.

Unabhängig von individuellen Vorlieben oder Abneigungen für oder gegen das eine oder andere Bündnis haben wir die Stimmenanteile von CDU und SPD mit den potenziellen Koalitionspartnern Grünen und FDP zusammengezählt, zudem noch die Stimmanteile der bisherigen Großen Koalition aus SPD und CDU errechnet. Heraus kommen drei politische Landkarten: die von Jamaikaland, Ampelland und Grokoland.

Jamaikaland und Ampelland

Es sind drei recht unterschiedliche Länder. Schauen Sie selbst die Karte an. Voreingestellt sind die Stimmenanteile für die Ampelkoalition, weil sie im Bundestag auf 10 Sitze mehr kommt als CDU/CSU.

Die Karten für Jamaika- und Ampelland unterscheidet zunächst einmal nur der Zweitstimmenanteil von SPD und CDU, weil die beiden Koalitionspartner ja dieselben sind. Doch das macht einiges aus. Wegen der Stärke der CSU in Bayern würde die Ampelkoalition dort fast nirgends eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler vertreten.

Das gilt auch für das Saarland, wo die Grünen wegen eines Formfehlers nicht zur Wahl zugelassen worden waren. Daher käme auch eine Jamaikakoalition im Saarland nirgends über 50 Prozent und selbst in Bayern läge sie nur vereinzelt um die 60 Prozent Stimmenanteil.

Koalitionen für Westdeutschland

Auffällig ist etwas Anderes: Jamaika und die Ampel sind Koalitionen für Westdeutschland. In weiten Teilen der ostdeutschen Länder kommen CDU, Grüne und FDP selbst zusammengerechnet nicht einmal auf ein Drittel der Stimmen. Die Ampel kratzt wenigstens in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern an den 50 Prozent, in Berlin liegt sie vielfach darüber. Aber auch diese Koalition würde im Osten nicht die Mehrheit des Wahlvolks vertreten.

Für die bisher regierende Große Koalition gilt das freilich in weiten Teilen Deutschlands genauso, auch in fast ganz Baden-Württemberg. Nordwestdeutschland ist Grokoland. Sachsen und Thüringen, wo keine der drei derzeit realistischen Regierungskoalitionen auch nur annähernd auf die Hälfte der Stimmenanteile kommt und die AfD am Sonntag vielfach Wahlsieger war, scheinen zu einem ganz anderen Land zu gehören.