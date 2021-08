1 Macit Karaahmetoglu will für die SPD in den Bundestag einziehen. Foto: Simon Granville

Macit Karaahmetoglu sieht sich als „sozialdemokratisches Erfolgsmodell“. Der Rechtsanwalt aus Gerlingen will die SPD-Errungenschaften in die Zukunft tragen. Er ist sicher: Mit Olaf Scholz kann das gelingen.















Link kopiert

Ludwigsburg - Macit Karaahmetoglu ist guter Dinge in diesen Tagen. Die SPD mit Olaf Scholz liegt Umfragen zufolge mittlerweile fast gleichauf mit der CDU. Die Freude kann zwar nur eine relative sein: Mit rund 20 Prozent hätten die Sozialdemokraten nur die Hälfte der Wählerstimmen, die sie 1998 einfuhren. Trotzdem: Der Hoffnungsfunken auf einen Kanzler Scholz wärmt den Rechtsanwalt aus Gerlingen. Gut gelaunt lehnt er im Ludwigsburger Haus der SPD am Stehtisch neben dem symbolträchtigen Bild der roten SPD-Rose.

„Olaf Scholz kann’s einfach. Und er muss sich nicht groß darstellen, er ist eher ein leiser Mensch. Das gefällt mir an ihm“, sagt Karaahmetoglu, der selbst nicht in Hoppla-jetzt-komm-ich-Manier auftritt, sondern ruhig und bedächtig. Er räumt ein, dass der Vizekanzler seine steigende Beliebtheit auch der mäßigen Performance von Armin Laschet und Annalena Baerbock verdankt. Pech für die anderen, positiv für die SPD, meint Karaahmetoglu pragmatisch. „Dass die Grünen nicht Robert Habeck als Kanzlerkandidaten genommen haben, war vielleicht eine historische Fehlentscheidung“, sagt er. Aber es geht nicht um die anderen, sondern um seine Partei – deren politische Errungenschaften in der aktuellen Koalition oft untergegangen seien, wie er bedauert.

Der Anwalt, der die Familie von Tugçe vertrat

Der SPD, da ist Karaahmetoglu überzeugt, verdankt er, dass er steht, wo er heute steht: „Ich bin das sozialdemokratische Erfolgsmodell.“ Die Chance auf einen sozialen Aufstieg durch Bildung, der nicht durch das Einkommen der Eltern, Herkunft oder Geschlecht vorbestimmt ist, ergriff der Sohn türkischer Eltern mit Erfolg: elfjährig, ohne die Sprache zu kennen, in Hemmingen angekommen, bei „tollen Lehrern“ auf die Hauptschule gegangen, als Zweitbester abgeschlossen, Berufsfachschule draufgepackt, Abitur gemacht, Jura studiert – dem Bafög sei Dank. Heute hat er eine Kanzlei in Ditzingen mit 20 Mitarbeitern. 2015 vertrat er die Familie von Tugçe Albayrak, der Lehramtsstudentin, die ein 18-Jähriger in Offenbach niedergeschlagen hatte, nachdem sie zwei bedrängten Jugendlichen hatte helfen wollen. Sie war ins Koma gefallen und gestorben.

Das Wort Gerechtigkeit durchzieht das Gespräch mit dem SPD-Mann: Bildungsgerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, Gerechtigkeit bei der Entlohnung, immer wieder taucht es auf. Mit welch existenziellen Sorgen die weniger gut Gestellten kämpften, habe gerade die Coronapandemie erneut deutlich aufgezeigt. Daher müssten nicht nur die schlechte Bezahlung in vielen Bereichen, sondern auch prekäre Arbeitsbedingungen endlich beseitigt werden. „Und wer Kinder hat und keine Familie, die bei der Betreuung helfen konnte, hat das fast nicht bewältigt gekriegt.“

Wohnungsbau muss Chefsache werden, findet Karaahmetoglu

Eines seiner dringlichsten Themen ist die Wohnungssituation. „Der Staat muss den Wohnungsbau massiv fördern und es rechtlich ermöglichen, dass höher und dichter gebaut werden kann“, sagt er. Anders sei die Not nicht zu lindern. 400 000 neue Wohnungen jährlich, davon 100 000 öffentlich gefördert, müssten das Ziel sein. Um das Renten- und Krankenversicherungssystem zu erhalten, brauche es eine gut gesteuerte Zuwanderungspolitik, die den Arbeitskräftemangel in gewissen Sparten gezielt ausgleiche. Der ÖPNV müsse gestärkt und viel besser ausgebaut werden. „Wer allerdings pauschal behauptet, man könne auf das Auto verzichten, begreift die Lebensrealität vieler Menschen nicht.“ Falls er diesmal ein Mandat erringen würde – er steht auf Platz 14 der Landesliste, „das könnte klappen“ –, würde Karaahmetoglu seinen Schwerpunkt durchaus nicht automatisch bei Integrationsthemen sehen. Es würde ihn in die Umwelt- und Klimapolitik ziehen. „Mit ganzem Herzblut.“

Den eigenen Lebensweg als Ansporn

Privates

Macit Karaahmetoglu ist 53 Jahre alt. Er wurde in Rize am Schwarzen Meer geboren, mit elf Jahren holten seine Eltern ihn und seine Geschwister nach Deutschland, wo sie bereits arbeiteten. Er wuchs in Hemmingen auf und studierte Jura in Tübingen. Seine Familie sei ihm sehr wichtig, sagt er. „Besonders genieße ich die Momente, in denen ich mit meinem vierjährigen Sohn die Welt neu entdecke.“ Er ist gerne in der Natur und interessiert sich für Astronomie.

Politisches

Karaahmetoglu ist SPD-Kreisvorsitzender und kandidierte schon mehrfach für den Bundes- und den Landtag. Zu seinen Schwerpunktthemen gehören gerechte Entlohnung von Arbeit, angemessene Renten, das Schließen von Steuerschlupflöchern, Chancen- und Bildungsgleichheit, Kampf gegen den Klimawandel und die Bewältigung der Pandemie