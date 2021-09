8 Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat seine Stimme zur Bundestagswahl abgegeben. Foto: dpa/Kai Pfaffenbach

Frank-Walter Steinmeier, Olaf Scholz, Markus Söder, Armin Laschet – die ersten prominenten Politiker geben am Sonntag ihre Stimme bei der Bundestagswahl ab. Hier gibt es die Bilder.















Berlin - Bei der Bundestagswahl haben am Sonntagvormittag die ersten prominenten Politiker ihre Stimme abgegeben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender wählten in Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ging an seinem Wohnort Potsdam ins Wahllokal, CSU-Chef Markus Söder in Nürnberg.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zur Bundestagswahl

Scholz und Söder wurden ebenfalls von ihren Ehefrauen begleitet. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet wählte an seinem Wohnort in Aachen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gab kurz nach 11 Uhr seine Stimme für die Bundestagswahl ab. Laschet kam mit seiner Ehefrau Susanne zu dem Wahllokal in einer städtischen katholischen Grundschule.

Die Wahllokale sind am Sonntag noch bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch wegen der Corona-Pandemie wird ein neuer Briefwahl-Rekord erwartet.