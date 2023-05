CDU bietet Betrug an ihren Wählern an

Stuttgart - Was war das denn? CDU-Chef Armin Laschet verkündet, dass seine Partei weiter eine von Union, Grünen und FDP getragene Regierung führen will, dass deren Kanzler aber nicht mehr Laschet heißen muss. So groß ist der Wille zum Regieren, dass die CDU jetzt sogar den Betrug an ihren Wählern anbietet.