Bleibt der Wahlkreis Neckar-Zaber in CDU-Hand?

1 Wer wird nach dem 26. September den Wahlkreis Neckar-Zaber im Bundestag im Berliner Reichstagsgebäude vertreten? Foto: privat (4), dpa/Paul Zinken/Uli Deck; Simon Granville

Die Christdemokraten dominieren seit Jahren den Wahlkreis im Norden von Ludwigsburg. Gelingt es den anderen, ihnen das Direktmandat streitig zu machen? Eine Analyse.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ludwigsburg - Eine Entscheidung ist vor der Bundestagswahl im September bereits gefallen. Den Wahlkreis Neckar-Zaber wird nach 19 Jahren ein anderes Gesicht in Berlin vertreten. Platzhirsch und Dauersieger Eberhard Gienger (CDU) tritt nicht mehr an. Der 70-Jährige hatte 2002 erstmals das Direktmandat errungen – und seitdem nicht mehr abgegeben. In die Fußstapfen des ehemaligen Reckweltmeisters will Fabian Gramling treten. Der 34-Jährige wagt den Sprung von der Landes- auf die Bundesebene – und ist siegessicher. Anders ist es nicht zu erklären, dass er auf einen Listenplatz verzichtet. Das Risiko, das der Mann aus Bietigheim eingeht, ist allerdings kalkulierbar.