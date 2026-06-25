Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Nürtingen, Matthias Hiller, gehört laut einer Auswertung von Spiegel und Abgeordnetenwatch zu den Top-Nebenverdienern im Bundestag.

Der CDU-Abgeordnete Matthias Hiller gehört zu den Spitzenreitern bei Nebeneinkünften im Deutschen Bundestag. Das zeigt eine gemeinsame Auswertung des Vereins Abgeordnetenwatch und des Nachrichtenmagazins Spiegel. Demnach meldete Hiller seit Beginn der Wahlperiode Nebeneinkünfte als Steuerberater in Höhe von 249.000 Euro an – und gehört damit zu den Top-Nebenverdienern in Land und Bund. Hiller wurde im vergangenen Jahr erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt.

Matthias Gastel, Bundestagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Nürtingen, etwa gab laut der Auswertung Nebeneinkünfte in Höhe von 12.164 Euro an, Nils Schmid, SPD-Bundestagsabgeordneter im gleichen Wahlkreis, null Euro. Der CDU-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Esslingen, David Preisendanz, gab demnach zusätzliche Einkünfte von 8682 Euro an, der Grünen-Abgeordnete im gleichen Wahlkreis, Sebastian Schäfer, null Euro.

Mehr als ein Drittel der Abgeordneten meldet Nebeneinkünfte an

Laut der gemeinsamen Auswertung von Abgeordnetenwatch und Spiegel hat mehr als ein Drittel der 630 Bundestagsabgeordneten in der laufenden Legislaturperiode neben ihrer monatlichen Diät zusätzliche Einkünfte oder geldwerte Vorteile erhalten. Seit Beginn der Wahlperiode meldeten sie demnach Nebeneinkünfte von insgesamt rund 10,6 Millionen Euro an. Die höchsten Nebeneinkünfte meldete laut der Auswertung Ophelia Nick (Grüne) mit 2,7 Millionen Euro an, gefolgt vom CSU-Abgeordneten Alexander Engelhardt (1,5 Millionen Euro) und Sebastian Maack (AfD, 439.000 Euro).

Bundestagsabgeordnete erhalten derzeit monatliche Diäten von rund 11.833 Euro. Sie dürfen neben dieser sogenannten Abgeordnetenentschädigung hinzuverdienen, müssen ihre Nebeneinkünfte aber innerhalb von drei Monaten bei der Bundestagsverwaltung angeben, sofern diese monatlich 1000 Euro oder 3000 Euro im Kalenderjahr übersteigen.