Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Nürtingen, Matthias Hiller, gehört laut einer Auswertung von Spiegel und Abgeordnetenwatch zu den Top-Nebenverdienern im Bundestag.
Der CDU-Abgeordnete Matthias Hiller gehört zu den Spitzenreitern bei Nebeneinkünften im Deutschen Bundestag. Das zeigt eine gemeinsame Auswertung des Vereins Abgeordnetenwatch und des Nachrichtenmagazins Spiegel. Demnach meldete Hiller seit Beginn der Wahlperiode Nebeneinkünfte als Steuerberater in Höhe von 249.000 Euro an – und gehört damit zu den Top-Nebenverdienern in Land und Bund. Hiller wurde im vergangenen Jahr erstmals in den Deutschen Bundestag gewählt.