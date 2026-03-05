Bundestag: Was bedeutet das Ende des Bürgergelds?

Der Namen «Bürgergeld» soll abgeschafft werden - aber was steckt sonst hinter der Reform der Sozialleistung? Was bringt der Bundestag konkret auf den Weg - und aus welchen Beweggründen?
Berlin - Auf Millionen Menschen mit Mindestsicherung vom Staat kommen Änderungen zu. Als Teil ihrer angekündigten Reformagenda will die schwarz-rote Koalition heute die Reform des Bürgergelds im Bundestag beschließen. Nicht nur der Name "Bürgergeld" soll gestrichen werden: Die Regeln für die Grundsicherung im Zweiten Sozialgesetzbuch sollen an vielen Stellen geändert werden, überwiegend verschärft. Ein Überblick zeigt die wichtigsten Änderungen für die rund 5,5 Millionen Menschen mit Bürgergeld - auch aus Sicht der verantwortlichen Akteure: