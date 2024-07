Bundestag: Grünen-Bundestagsabgeordnete wechselt in Unionsfraktion

1 Die Grünen-Abgeordnete Melis Sekmen will in die Unionsfraktion wechseln (Archivbild) Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Union und Grüne liefern sich harte politische Auseinandersetzungen. Eine junge Grünen-Abgeordnete entscheidet sich nun dafür, bei der CDU mitzuarbeiten. Das hat es schon lange nicht mehr gegeben.











Link kopiert



Berlin - Mitten in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Union und Grünen wechselt die Grünen-Bundestagsabgeordnete Melis Sekmen in die Unionsfraktion. "Meine Entscheidung ist das Ergebnis eines langen Prozesses", bestätigte Sekmen der Deutschen Presse-Agentur einen entsprechenden Bericht des Nachrichtenportals "Table Media". Die 30-Jährige sprach von einem "Schritt nach vorne" und ergänzte: "Meine Vorstellung darüber, wie und in welchem Stil Politik gemacht wird, hat sich weiterentwickelt." Sekmen hat türkische Wurzeln - ihr Vater war als Jugendlicher nach Deutschland gekommen. Sie ist in Mannheim geboren und sitzt seit 2021 im Bundestag.