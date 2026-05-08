Bundestag: Fußfessel für Täter als Schutz für Opfer häuslicher Gewalt

Spanien ist das Vorbild: Dort hat die sogenannte elektronische Aufenthaltsüberwachung viele Gewalttaten verhindert. Jetzt soll dies auch in Deutschland möglich werden. Das Parlament stimmt heute ab.
Berlin - Opfer häuslicher Gewalt sollen künftig die Chance haben, ihre Peiniger mit einer elektronischen Fußfessel auf Abstand zu halten. Das ist der Kern eines Gesetzes, über das der Bundestag heute abstimmt. Künftig kann damit ein Täter nach einem Annäherungsverbot von einem Gericht zum Tragen des Geräts verpflichtet werden. Kommt er zu nahe, wird das Opfer über ein Empfangsgerät gewarnt und kann sich in Sicherheit bringen.