Bundestag: Finanzbranche lobbyiert mit Hunderten Vertretern bei Politik

Das Lobbyregister zeigt, wer im Bundestag versucht, Politik zu beeinflussen. Eine Auswertung zeigt: Die Finanzbranche setzt viel Geld ein.
Berlin - Banken, Versicherungen und ihre Branchenverbände geben Millionenbeträge aus, um mit Hunderten Lobbyisten Einfluss auf Gesetze im Bundestag zu nehmen. Nach einer Auswertung der Bürgerbewegung Finanzwende nennen allein die Top-10-Konzerne und -Verbände der Finanzbranche 456 Lobbyistinnen und Lobbyisten namentlich im Lobbyregister des Bundestags. Zusammen geben sie jährliche Lobbyausgaben von mehr als 37,5 Millionen Euro an.