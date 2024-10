Bundestag: Antrag auf AfD-Verbot beschäftigt Bundestagsfraktionen

2 Früher ging Alice Weidel auf Distanz zum Thüringer AfD-Landesvorsitzenden, Björn Höcke, der zu den wichtigsten Vertretern der Rechtsaußen-Strömung der Partei zählt. Inzwischen treten beide gemeinsam im Wahlkampf auf. Die AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet. (Archivbild) Foto: Martin Schutt/dpa

Der Verfassungsschutz hat die AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall eingestuft. Manche überlegen nun, ob man dem Bundesverfassungsgericht die Frage nach einem Verbot der Partei vorlegen sollte.











Berlin - Die Initiatoren eines Antrags für ein AfD-Verbot wollen ihren Vorschlag in dieser und der nächsten Woche in den Fraktionssitzungen vorstellen. Aus der Unionsfraktion stünden sieben Abgeordnete hinter dem Antrag, er nehme in der Fraktion insgesamt aber eine "maximale Zurückhaltung" bei diesem Thema wahr, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer, Thorsten Frei (CDU). Er selbst habe rechtliche und politische Bedenken gegen einen Verbotsantrag, der der AfD ermöglichen würde, sich als "Märtyrer" in Szene zu setzen.