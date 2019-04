Versuchter Raub in Stuttgart-Mitte Diebe rammen Juwelierladen mit Transporter – und scheitern

In der Nacht zum Dienstag versuchen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in Stuttgart-Mitte einzubrechen. Dazu wollen sie die Scheibe mit einem Fahrzeug zerstören. Der Plan geht schief.