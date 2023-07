1 Haltet 1,50 Meter Abstand zu Radfahrern, wird auf der elektronischen Anzeige an der B 10 angemahnt. Nur: Radfahrer gibt es nicht auf der Bundesstraße. Foto: Elke Hauptmann

Die Stadt Stuttgart wirbt bewusst auch an Straßen, auf denen keine Radfahrer unterwegs sind, für den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,50 Metern. Autofahrer sollen sensibilisiert werden.









Wangen - S o ma ncher Autofahrer, der die B 10 in Richtung Stuttgart-Zentrum befährt, staunt nicht schlecht über die elektronische Anzeige am rechten Fahrbahnrand: „Mehr Abstand, mehr Sicherheit“ heißt es da auf dem digitalen Hinweisschild auf Höhe des Großmarktes in Wangen. Und zwischen dem markigen Slogan zeigt ein Pfeil zwischen einem Auto und einem Radfahrer mindestens 1,50 Meter an.