Bei einem heftigen Unfall mit drei Fahrzeugen sind am Freitagnachmittag auf der B328 zwischen Aspach und Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) ein Mensch schwer und zwei Menschen leicht verletzt worden. Die Strecke ist in diesem Bereich zurzeit gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. (Stand: 18.45 Uhr)

Wie ein Sprecher der Ludwigsburger Polizei mitteilt, war der Fahrer eines Ford Amarok gegen 16.50 Uhr von Aspach kommend in Richtung Großbottwar unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Großbottwar kam der Verkehr wegen eines Gespanns, das weiter vorne in einen Feldweg abgebogen war, ins Stocken. Dies bemerkte der Amarok-Fahrer offenbar zu spät und krachte mit seinem Wagen im Bereich eines Gefälles ins Heck eines vor ihm fahrenden Mercedes. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem Skoda, der den beiden Autos entgegenkam.

Die Verletzten kamen in Krankenhäuser

Während der mutmaßliche Unfallverursacher im Amarok unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Mercedes sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Der 25-jährige Fahrer des Skoda erlitt schwere Verletzungen. Alle drei Fahrzeuge wurden total beschädigt und müssen abgeschleppt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 46.000 Euro.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge muss die Bundesstraße in diesem Bereich gesperrt werden. Eine Umleitung wurde über die K1608 in Richtung Kleinglattbach eingerichtet, deren Einmündung sich knapp einen Kilometer vor der Unfallstelle befindet. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.