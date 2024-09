Auf der Bundesstraße 464 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) hat sich am Montagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Laut Angaben der Polizei ging die Meldung gegen 6.44 Uhr ein.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten waren zwei Fahrzeuge mit jeweils zwei Insassen an dem Unfall beteiligt, dabei wurde mindestens ein Mensch schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Person am Morgen ins Krankenhaus. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen auf Nachfrage mitteilte, wurden insgesamt mutmaßlich drei weitere Personen ebenfalls verletzt.

Bundesstraße zeitweise gesperrt

Damit der Hubschrauber landen konnte, musste die Bundesstraße am Morgen zeitweise komplett gesperrt werden. Wie die Sprecherin mitteilte, dauern die Reinigungsarbeiten (Stand 10.30 Uhr) noch an, die Vollsperrung sei jedoch seit 9.15 Uhr wieder aufgehoben.

Wie es zu dem Unfall kam und wie viele Fahrzeuge beteiligt waren, war zunächst unklar.