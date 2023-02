1 Schilder mit Tempo 120 wurden überklebt. Foto: dpa/Oliver Berg

Tempo 100 statt Tempo 120: Unbekannte Täter haben auf der Bundesstraße 29 Verkehrsschilder überklebt und dabei Schaden verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.









Auf der Bundesstraße 29 sind in der Nacht zum Montag einige Verkehrszeichen überklebt worden. Eine Polizeistreife stellte diesen Umstand am Montagmorgen fest. Konkret waren laut Polizeimeldung zwischen den Anschlussstellen Waiblingen-Beinstein und Schorndorf-West acht Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer in beide Richtungsfahrbahnen betroffen, wobei diese mittels Aufklebern mit Tempo 100 überklebt waren. Es ist davon auszugehen, dass die retroreflektierende Eigenschaft der Verkehrszeichen nun durch den Kleber beeinträchtigt ist, weshalb die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro ausgeht und die beschädigten Schilder auch ausgetauscht werden müssen. Die Polizei Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 071 51 / 95 04 22 entgegengenommen werden.