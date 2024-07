Weil eine Brücke abgerissen werden muss, ist die Bundesstraße 14 bei Backnang noch bis voraussichtlich Sonntagnacht in beiden Richtungen voll gesperrt.

Autofahrer müssen sich an diesem Wochenende im Bereich Backnang auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das Regierungspräsidium Stuttgart errichtet im Rahmen des Neubaus der B 14 zwischen dem Murrtalviadukt und dem Bauende nördlich der Anschlussstelle Backnang-West im Bauabschnitt 2.7 den Ersatzneubau der Brücke zum Schützenhaus.

Sperrung bis Sonntag um Mitternacht

Als Voraussetzung für den Brückenneubau muss das Bestandsbauwerk abgerissen werden. Die Arbeiten haben am Freitag, 26. Juli, um 20 Uhr begonnen und dauern voraussichtlich bis in die Nacht von Sonntag, 28. Juli, auf Montag, 29. Juli, um Mitternacht an.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes muss die B 14 im Bereich der Anschlussstelle Backnang-West und dem Gewerbegebiet Lerchenäcker in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Umleitungen sind ausgeschildert

Eine Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen entsprechend ausgeschildert. Der Schwerverkehr wird großräumig ab der Anschlussstelle Süd über die folgende Strecke umgeleitet: Heinrich-Hertz-Straße (L 1080) - Weissach im Tal (K 1907) - Mittelbrüdener Straße (K 1826) - Oberbrüdener Straße (K 1826) - Oppenweiler Straße (K 1987). Autofahrende werden über die Innenstadt umgeleitet. Das Gewerbegebiet Lerchenäcker kann aus Fahrtrichtung Schwäbisch Hall erreicht werden.

Der Bund investiert mit dem Neubau der B 14 in diesem Abschnitt rund 65 Millionen Euro.