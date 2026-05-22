Bundesstatistik: Insolvenzen stagnieren auf hohem Niveau

Trotz stagnierender Insolvenzanmeldungen ist keine Entspannung in Sicht. Forscher melden weiterhin Rekordwerte und warnen vor anhaltend vielen Firmenpleiten.
Wiesbaden - Vor den deutschen Amtsgerichten stagniert die Zahl der Insolvenzanmeldungen. Im Februar haben 2.053 Unternehmen ihre Zahlungsunfähigkeit angezeigt, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das waren 0,7 Prozent weniger als im gleichen Vorjahresmonat. Im Januar und Dezember waren noch deutliche Anstiege in der Jahresfrist registriert worden.