Bundesstaat Virginia: Früherer CIA-Agent soll Goldbarren im Millionenwert gestohlen haben
1
Ein früherer Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren veruntreut haben (Symbolfoto). Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

303 Goldbarren, Bargeld und Luxusuhren: Ein Ex-CIA-Mitarbeiter soll in den USA Wertgegenstände im Millionenbereich veruntreut haben – die er zuvor im Dienst angefordert hatte.

Ein früherer Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren und andere Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar veruntreut haben. Bei einer Durchsuchung seines Wohnhauses im Bundesstaat Virginia seien 303 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils etwa einem Kilogramm sichergestellt worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf ihnen vorliegende Gerichtsdokumente. Der Wert des Goldes werde auf mehr als 40 Millionen Dollar (etwa 34 Millionen Euro) geschätzt.

 

Der Mann arbeitete den Berichten zufolge bis vor kurzem in einer hochrangigen Position für die CIA. Nach Informationen der „Washington Post“ gehörte war er in der Abteilung für Wissenschaft und Technologie tätig. Er habe die Goldbarren und eine weitere „beträchtliche“ Geldsumme zwischen vergangenem November und März für „geschäftliche Ausgaben“ angefordert. Bei einer internen Überprüfung seien große Teile davon aber nicht mehr auffindbar gewesen. Daraufhin sei die US-Bundespolizei FBI eingeschaltet worden. 

Auch Bargeld und dutzende Luxusuhren gefunden

Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche entdeckten die Ermittler neben den Goldbarren auch zwei Millionen Dollar Bargeld sowie 35 Luxusuhren, darunter zahlreiche Modelle der Marke Rolex. Der Mann sei festgenommen worden und bleibe bis zu einer Anhörung am 5. Juni in Untersuchungshaft. Ihm wird den Berichten zufolge die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.

 