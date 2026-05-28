Bundesstaat Virginia: Früherer CIA-Agent soll Goldbarren im Millionenwert gestohlen haben

1 Ein früherer Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren veruntreut haben (Symbolfoto). Foto: Sven Hoppe/dpa/Sven Hoppe

303 Goldbarren, Bargeld und Luxusuhren: Ein Ex-CIA-Mitarbeiter soll in den USA Wertgegenstände im Millionenbereich veruntreut haben – die er zuvor im Dienst angefordert hatte.











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Ein früherer Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren und andere Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar veruntreut haben. Bei einer Durchsuchung seines Wohnhauses im Bundesstaat Virginia seien 303 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils etwa einem Kilogramm sichergestellt worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf ihnen vorliegende Gerichtsdokumente. Der Wert des Goldes werde auf mehr als 40 Millionen Dollar (etwa 34 Millionen Euro) geschätzt.