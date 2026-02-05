Bundesstaat Meghalaya: Explosion in illegaler Kohlemine: Mindestens 18 Tote in Indien
1
Einsatzkräfte vor Ort warteten auf Verstärkung von Katastrophenschutzbehörden (Symbolbild). Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

In Indien sind bei einer Explosion in einer illegalen Kohlemine nach Angaben der Polizei mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

In Indien sind bei einer Explosion in einer illegalen Kohlemine nach Angaben der Polizei mindestens 18 Menschen ums Leben gekommen. Acht weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Manish Kumar, ein Vertreter des Bezirks East Jaintia Hills im nordöstlichen Bundesstaat Meghalaya, wo sich die Explosion ereignet hatte. Demnach handelte es sich um eine illegale Mine.

 

Einsatzkräfte vor Ort warteten auf Verstärkung von Katastrophenschutzbehörden, um die Suche nach möglichen weiteren Opfern am Freitag fortzusetzen, wie Kumar sagte. 

Mine mit senkrechten Schächten seit 2014 verboten

Im Bundesstaat Meghalaya sind Minen mit senkrechten Schächten, die in enge Tunnel abzweigen, etwa um Kohle oder andere Substanzen abzubauen, seit 2014 verboten. In der Praxis dauert der illegale Bergbau aber an, insbesondere im Distrikt East Jaintia Hills.

 