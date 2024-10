1 Oliver Hildenbrand fordert „klare und nachvollziehbare“ Regeln wenn es um den Einsatz von V-Personen geht. (Archivbild) Foto: imago/Arnulf Hettrich

Braucht es in Zeiten, in denen die Anschlagsgefahr unverändert hoch ist, strengere Regeln für den Einsatz von Vertrauenspersonen der Polizei in kriminellen Milieus oder Extremisten-Kreisen? Dies jedenfalls mahnen die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg an.