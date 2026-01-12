Bundesregierung: Ministerium rechtfertigt Einsatz zweier Regierungsflieger

1 Beide Maschinen hatten den gleichen Weg. Foto: Michael Kappeler/dpa

Auf dem Weg in die USA treffen sich zwei Bundesminister auf Island - jeder mit einem eigenen Flugzeug. Warum waren sie nicht zusammen unterwegs?











Berlin - Das Verteidigungsministerium hat den Einsatz zweier Maschinen für Flüge von Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) in die USA gerechtfertigt - beide Luftwaffenjets standen bei einem Tankstopp auf Island nebeneinander. Die weitere Reisendurchführung sei so unterschiedlich, dass man sowieso zwei Luftfahrzeuge habe einsetzen müssen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsressorts in Berlin.