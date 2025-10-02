Bundesregierung: Armutsbericht lobt Mindestlohn – und gibt dabei in einer Frage Entwarnung

Der neue Armutsbericht der Bundesregierung befasst sich auch mit den Auswirkungen des Mindestlohns. Der Entwurf liegt unserer Redaktion vorab vor.
Die Bundesregierung geht davon aus, dass auch stärkere Erhöhungen des Mindestlohns keine größeren Auswirkungen auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt gehabt haben. „Seit der Einführung des Mindestlohns 2015 wurden eine Vielzahl von Studien durchgeführt, die die Beschäftigungswirkungen des Mindestlohns untersucht haben“, heißt es im Entwurf für den siebten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. „In der Gesamtbetrachtung finden die kausalanalytischen Studien keinen oder keinen wesentlichen Effekt auf die Beschäftigung“, wird dort weiter ausgeführt. „Dies gilt auch für die Einführung des Mindestlohns und die Erhöhung auf 12 Euro.“ Der Bericht, der mit dem Titel „Lebenslagen in Deutschland“ überschrieben ist, geht nun in die Länder- und Verbändeabstimmung. Er liegt unserer Redaktion vorab vor.