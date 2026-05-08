Bundesrat: War es das jetzt mit der Entlastung der Bürger?

Die Regierung will die Menschen in Deutschland mit den steigenden Preisen durch den Iran-Krieg nicht alleinlassen. Doch zur Entlastungsprämie sagen die Länder Nein. Was wird nun aus dem Versprechen?
Berlin - Für die Bundesregierung muss es wie ein Schlag ins Gesicht sein. Der Bundesrat sagt Nein zu einem ihrer Instrumente, das die Folgen des Iran-Kriegs für die Bürgerinnen und Bürger abmildern sollte. Das Stoppschild betrifft die geplante Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro. Arbeitgeber sollten sie ihren Beschäftigten steuerfrei zahlen können. Ob der Versuch gestartet wird, die Prämie im Vermittlungsausschuss zu retten, ist offen. Ein Überblick darüber, was nun aus den Entlastungen der Menschen in Deutschland werden kann: