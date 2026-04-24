Bundespräsidenten-Nachfolge: Söder stützt mögliche Kandidatur Aigners als Staatsoberhaupt

Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner wird als mögliche Kandidatin für das höchste politische Amt der Bundesrepublik gehandelt. Ihr Parteichef würde die CSU-Frau unterstützen, sagt er.
München - Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder will Landtagspräsidentin Ilse Aigner unterstützen, sollte diese das Amt der Bundespräsidentin anstreben. Das sagte Söder in einem Interview der Zeitungen "Münchner Merkur" und "tz". "Die Union wird nach dem Sommer einen Vorschlag machen. Wenn Ilse Aigner möchte, hat sie meine volle Sympathie und Unterstützung", sagte Söder.