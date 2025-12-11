Bundespräsident in Marbach: „Sie überschätzen mein Alter“ – Steinmeier überrascht mit Schlagfertigkeit

Der Bundespräsident zeigt sich bei seinem Besuch in Marbach gut informiert über Leben und Werk von Rainer Maria Rilke. Im Gespräch mit Studierenden beweist er dann auch Humor.
So viel Trubel gibt es selten in Marbach am Neckar: Am Donnerstagvormittag schlängelt sich die Polizei durch die Straßen rund um die Schillerhöhe. Der Zugang zum Platz vor dem Schiller-Nationalmuseum ist komplett abgesperrt, durchkommt man nur als geladener oder akkreditierter Gast. Kein Wunder, wenn der ranghöchste Vertreter Deutschlands der Schillerstadt einen Besuch abstattet.