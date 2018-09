Bundespolizei twittert vom Volksfest in Stuttgart Mit dem #Wasenfunk hautnah im Einsatz dabei

Von red 29. September 2018 - 16:36 Uhr

Die Bundespolizei twittert vom Wasen und denkt sich einige Aktionen aus. Foto: Screenshot Bundespolizei BW

Wie läuft eigentlich der Dienst rund um das Cannstatter Volksfest in Stuttgart ab? Die Bundespolizei gibt Einblicke und twittert live vom Wasen.

Stuttgart - Ob Ansprechpartner für auswärtige Wasenbesucher, die gerade mit einem Sonderzug aus Münster gekommen sind, oder Retter in der Not für einen Jungen, der seine Mutter im Wasen-Gewusel verloren hat – Alltag für die Bundespolizei auf dem Cannstatter Volksfest in Stuttgart.

Mit unterhaltsamen Tweets unter dem Hashtag #Wasenfunk erzählen die Beamten im Einsatz große und kleine Geschichten rund um den Wasen und geben so einen Einblick in die Arbeit rund um den Wasen-Rummel.

Auch nach Zeltschließung will das Team noch für Fragen aus der Community zur Verfügung stehen und freut sich nach eigenen Angaben über zahlreiche Follower und Beteiligung.