Hat der Tatverdächtige weitere Reisende belästigt? Die BundesPolizei sucht mögliche Geschädigte. Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Ein 34-Jähriger steigt am Montag am Bahnhof Bad Cannstatt in eine S-Bahn. Wenig später soll er gedroht haben, eine 24-Jährige und ihre Kinder aus dem Zug zu werfen. Damit nicht genug: Bereits am Samstag soll er in Esslingen ein Mädchen belästigt haben.









In der S-Bahnlinie 2 soll am Montagabend ein 34 Jahre alter Mann eine Frau und ihre beiden Kinder bedroht haben. Nach aktuellen Ermittlungen der Bundespolizei Stuttgart war eine 24-jährige Mutter mit ihren Töchtern – zwei und sechs Jahre alt – in einer S-Bahn der Linie 2 vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Waiblingen unterwegs, als der Tatverdächtige in Bad Cannstatt zustieg. Warum er unmittelbar danach explizit die Familie ansprach, ist unklar. Unter anderem soll er angedroht haben, sie aus dem Zug zu werfen. „Während der Fahrt ist das Öffnen der Türen über eine Notentriegelung zwar theoretisch möglich, man kriegt sie aber nicht so leicht auf“, versichert Denis Sobek, Sprecher der Bundespolizei.